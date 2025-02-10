Назван единственный знак зодиака, которому почти никогда не везет

По мнению экспертов Дева является наиболее неудачливым знаком, а все потому, что эти люди склонны к критичности, чрезмерному анализу и перфекционизму. Этим знаком управляет Меркурий – планета информации и коммуникации. Казалось бы, Дева должна быть прирожденным дипломатом, но здесь все совсем наоборот. Кому хочется общаться с тем, кто постоянно критикует других, указывая на их ошибки.

Именно из-за неумения налаживать контакты с другими людьми Девы часто сталкиваются с препятствиями на пути к своему успеху. А все потому, что стремятся к идеалу, но всегда сомневаются в себе. Им сложно рисковать и доверять интуиции, что нередко мешает воспользоваться благоприятными шансами, а судьба дает их достаточно. Кроме того, Девы склонны брать на себя больше, чем могут выдержать, что приводит к постоянному стрессу и усталости.

Астрологи подчеркивают, что неудачи Дев – это их неправильный образ мышления и взаимодействия с другими людьми. Этим людям следует научиться отпускать контроль, доверять себе и другим людям, тогда успех будет сопровождать их постоянно.

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