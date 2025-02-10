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Названо єдиний знак зодіаку, якому майже ніколи не щастить

Названо єдиний знак зодіаку, якому майже ніколи не щастить

Якому знаку ніколи не щастить / Фото: Freepik

Астрологи назвали представника зодіакального кола, від якого найчастіше відвертається успіх.

На думку експертів Діва є найбільш невдачливим знаком, а все тому, що ці люди схильні до критичності, надмірного аналізу та перфекціонізму. Цим знаком керує Меркурій – планета інформації та комунікації. Здавалося б, Діва має бути природженим дипломатом, однак тут все зовсім навпаки. Бо кому хочеться спілкуватися з тим, хто постійно критикує інших, вказуючи на їхні помилки.

Саме через невміння налагоджувати контакти з іншими людьми Діви досить часто зіштовхуються з перешкодами на шляху до свого успіху. А все тому, що прагнуть до ідеалу, але завжди сумніваються в собі. Їм складно ризикувати і довіряти інтуїції, що нерідко заважає скористатися сприятливими шансами, а доля дає їх достатньо. Окрім того, Діви схильні брати на себе більше, ніж можуть витримати, що призводить до постійного стресу і втоми.

Астрологи наголошують, що невдачі Дів – це їхній неправильний спосіб мислення та взаємодії з іншими людьми. Цим людям варто навчитися відпускати контроль, довіряти собі та іншим людям, тоді успіх супроводжуватиме їх постійно.

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