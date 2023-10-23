Не выбрасывайте: семь способов использования луковой шелухи с пользой

Луковую шелуху можно не только использовать для окрашивания яиц на Пасху. Этот натуральный продукт имеет много полезных применений.

Чай от боли в мышцах

Луковая шелуха поможет избавиться от боли в мышцах, если из нее заварить чай. Положите шелуху в кастрюлю с водой, вскипятите, налейте в стакан жидкость и выпейте перед сном. Напряжение в мышцах уберет за одну ночь. А еще такой интересный чай помогает ускорить процесс засыпания: в шелухе содержится L-триптофан. Это аминокислота, которая действует как успокаивающее средство.

Краска для волос

Из луковой шелухи выйдет натуральная краска, которая поможет придать прядям природный золотисто-каштановый оттенок. Для этого отварите луковую шелуху в воде в течение 30-60 минут, а затем оставьте на ночь, чтобы жидкость остыла. Утром процедите, перелейте в большую кастрюлю и промойте волосы.

Компост

Составляйте в отдельный полиэтиленовый пакет шелухи от лука и другие пищевые отходы, чтобы затем приготовить питательный компост для ваших грядок. Если вы живете в загородном доме, можно просто выбрасывать шелуху в компостную яму. Это поможет улучшить качество перегноя и уравновесить кислотность. Поэтому, когда потом будете прибавлять его на грядки, земля станет рыхлой.

Удобрение для растений

Что можно вылечить луковой шелухой / Фото: Pexels

Луковая шелуха богата кальцием, калием, железом, медью и магнием. А потому его модно использовать для комнатных растений в качестве подкормки. В миску с шелухой налейте 1 литр воды и настаивайте 24 часа. Когда жидкость станет насыщенным цветом, процедите ее и перелейте в бутылку. Таким удобрением можно подкармливать как комнатные, так и садовые растения 3-4 раза в месяц. Луковая шелуха защищает от вредителей и болезней, ускоряет рост и укрепляет стебель.

Краска для тканей

Пигмент луковой шелухи прекрасно впитывается в различные ткани — в частности, хлопок и шерсть. Как результат, материал приобретет яркий красно-коричневый оттенок. Сначала шелуху нужно довести до кипения в воде, затем процедить жидкость и дать их остыть. Далее просто окуните ткань в воду и держите хотя бы 10 минут.

Лекарство от зуда на коже

Луковая шелуха отличается противогрибковыми свойствами, а потому может значительно снизить зуд. Приготовьте отвар из луковой шелухи, обмакните в него ватный диск, а затем приложите к раздраженным участкам. Уже через несколько минут зуд значительно снизится.

Улучшение вкуса повседневных блюд

Лузга лука может запросто заменить разнообразные приправы. Его можно добавлять к соусам, супам, салатам, а также к стейкам и рису. Тогда ваши блюда получат пикантный вкус. А если вам нравится еда "с дымком" можно сначала подсушить шелуху в духовке, измельчить ее в порошок, а затем добавлять в блюда.

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