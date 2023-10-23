Не викидайте: сім способів використання цибулевого лушпиння з користю

Цибулеве лушпиння можна не лише використовувати для фарбування яєць на Великдень. Цей натуральний продукт має чимало корисних застосувань.

Чай від болю у м'язах

Цибулеве лушпиння допоможе позбутися болю у м'язах, якщо з неї заварити чай. Покладіть лушпиння до каструлі з водою, закип'ятіть, налийте в склянку рідину і випейте перед сном. Напругу в м'язах прибере за одну ніч. А ще такий цікавий чай допомагає пришвидшити процес засипання: в лушпинні міститься L-триптофан. Це амінокислота, яка дія як заспокійливий засіб.

Фарба для волосся

З лушпиння цибулі вийде натуральна фарба, яка допоможе надати пасмам природнього золотисто-каштанового відтінку. Для цього відваріть цибулеве лушпиння у воді протягом 30-60 хвилин, а потім залишіть на ніч, щоб рідина остигла. Вранці процідіть, перелийте у велику каструлю та промийте волосся.

Компост

Складайте в окремий поліетиленовий пакет лушпиння від цибулі та інші харчові відходи, щоб потім приготувати поживний компост для ваших грядок. Якщо ви живете в заміському будинку, можна просто викидати лушпиння до компостної ями. Це допоможе покращити якість перегною та ще й врівноважити кислотність. Тому, коли потім будете додавати його на грядки, земля стане пухкою.

Добриво для рослин

Що можна вилікувати цибулевим лушпинням / Фото: Pexels

Цибулеве лушпиння багате на кальцій, калій, залізо, мідь та магній. А тому його модна використовувати для кімнатних рослин як підживлення. В миску з лушпинням налийте 1 літр води і настоюйте 24 години. Коли рідина стане насиченого кольору, процідіть її і перелийте в пляшку. Таким добривом можна підживлювати як кімнатні, так і садові рослини 3-4 рази на місяць. Цибулеве лушпиння захищає від шкідників та хвороб, пришвидшує зростання і зміцнює стебло.

Фарба для тканин

Пігмент цибулевого лушпиння чудово вбирається в різні тканини — зокрема, бавовну та шерсть. Як результат, матеріал набуде яскравого червоно-коричневого відтінку. Спочатку лушпиння потрібно довести до кипіння у воді, потім процідити рідину і дати їх охолонути. Далі просто занурте тканину у воду і тримайте хоча б 10 хвилин.

Ліки від свербіння на шкірі

Цибулеве лушпиння відрізняється протигрибковими властивостями, а тому може значно зменшити свербіж. Приготуйте відвар з цибулевого лушпиння, вмочіть в нього ватяний диск, а потім прикладіть до подразнених ділянок. Вже через кілька хвилин свербіж значно зменшиться.

Покращення смаку повсякденних страв

Лушпиння цибулі може запросто замінити різноманітні приправи. Його можна додавати до соусів, супів, салатів, а також до стейків та рису. Тоді ваші страви отримають пікантний смак. А якщо вам подобається їжа "з димком" можна спочатку підсушити лушпиння у духовці, подрібнити її в порошок, а потім додавати до страв.

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