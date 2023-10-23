Множинне громадянство в Україні: Кулеба – за, але з обмеженнями

Таке рішення дозволить мільйонам українців за кордоном зберігати їхній український паспорт або ж отримати його.

В Україні необхідно запровадити множинне громадянство, однак повинні бути винятки – заборона на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив під час звернення до Світового конгресу українців 23 жовтня.

Навіщо в Україні множинне громадянство

Кулеба пояснив, що "конче необхідно зберегти зв’язок з Батьківщиною" українців, які живуть закордоном.

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"Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти має стати множинне громадянство", – сказав міністр.

Він нагадав, що в Україні давно триває непроста дискусія на цю тему. Однак Кулеба переконаний у необхідності запровадження множинного громадянства, адже "потрібно керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі".

Голова МЗС також виступає за відкриття можливості для мільйонів українців за кордоном зберігати їхній український паспорт або отримати його.

"Маємо прийняти як доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав", – зазначив Кулеба.

Заборона на подвійне громадянство з країною-агресором

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"Звісно, ця політика має втілюватися розумно: поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І, звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене", – наголосив міністр.

Нагадаємо, ще у грудні 2021 року резидент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Однак цей документ досі не розглянули.

Що таке множинне громадянство

Множинне громадянство – це статус громадянства, за якого людина послідовно визнається громадянином/громадянкою двох чи більше держав за законами цих країн. Зауважимо, що наразі відповідно до Конституції України (стаття 4), в державі існує єдине громадянство.

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