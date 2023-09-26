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Не Польща: у якій країні Європи перебуває найбільше українців

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Не Польща: у якій країні Європи перебуває найбільше українців

Українські біженці / Фото: Getty Images

В Інституту демографії відповіли, де найбільша концентрація українців за кордоном.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова розповіла, що найбільша концентрація українських мігрантів – в Німеччині, а не в Польщі.  

Про це вона сказала під час виступу на Регіональному економічному форумі у Києві, пише Forbes.

Так, за її словами, у Польщі від 1 серпня 2023 року відпплив українців перевищує приплив. 

"Але не думайте, що всі ці українці повертаються до України. Вони їдуть в багатші країни. Переважно до Німеччини, Чехії та Нідерландів. Це погана тенденція, оскільки люди віддаляються від кордонів. Досвід свідчить, що у такому разі шанси на їх повернення значно зменшуються", - розповіла Лібанова.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що народжуваність в Україні може впасти до найнижчого у світі рівня.

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