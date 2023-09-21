Наскільки скоротиться населення України через 10 років: вчена шокувала цифрою

До 2033 року в Україні проживатимуть не більше 35 мільйонів людей.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птахи Елла Лібанова під час круглого столу, передає Укрінформ.

"Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року", - сказала вона, додавши, що "у будь-якому випадку – чи повернемо ми всіх наших мігрантів, чи залучимо мігрантів з інших країн – скорочення населення України все одно буде".

За словами вченої, кількість українських трудових мігрантів, які втекли від війни, у Польщі зменшується. Вони починають їхати до інших країн ЄС – Німеччини, Чехії, Нідерландів та інших.

"Досвід, який ми маємо, говорить про те, що чим більша відстань між Україною та тією країною, де знаходяться наші люди, тим менша ймовірність того, що вони повернуться", - зазначила вчена.

Раніше ми писали, що після війни в Україні чоловіків стане більше, ніж жінок. Вчений з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ пояснив, у чому причина.

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