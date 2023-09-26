Не Польша: в какой стране Европы находится больше всего украинцев

В Институте демографии ответили, где наибольшая концентрация украинцев за границей.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова рассказала, что наибольшая концентрация украинских мигрантов – в Германии, а не в Польше.

Об этом она сказала, выступая на Региональном экономическом форуме в Киеве, пишет Forbes.

Так, по ее словам, в Польше с 1 августа 2023 года отток украинцев превышает приток.

"Но не думайте, что все эти украинцы возвращаются в Украину. Они едут в более богатые страны. Преимущественно в Германию, Чехию и Нидерланды. Это плохая тенденция, поскольку люди отдаляются от границ. Опыт свидетельствует, что в таком случае шансы на их возвращение значительно уменьшаются", – рассказала Либанова.

Напомним, эксперты прогнозируют, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого уровня в мире.

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