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Новогодний маникюр 2025: цвета и идеи, которые понравятся Змее

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Новогодний маникюр 2025: цвета и идеи, которые понравятся Змее

Маникюр на Новый 2025 год

Трендовые цвета и дизайны на Новый 2025 год

Символом 2025 по китайскому календарю станет Деревянная Зеленая Змея. Поэтому главными цветами будут зеленый и желтый цвета. Это цвета природы, которые ассоциируются с умиротворением, спокойствием, внутренним равновесием и одновременно с ростом и восстановлением.

Чтобы понравиться символу года, привлечь удачу, рекомендуется в дизайне, декоре, маникюре использовать разнообразные оттенки зеленого цвета: оливковый, салатовый, изумрудный и т.д.

Какой маникюр, какого цвета сделать на Новый 2025 год

Одним из "счастливых" оттенков зеленого цвета 2025 года астрологи называют изумрудный цвет. Он ассоциируется с красотой и жизненной силой природы, а также гармонией и внутренним спокойствием.

Удачным вариантом будет сочетание зеленого, изумрудного цвета с нюдовым и розовым цветами.

Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр
Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр

Разнообразные зимние, новогодние узоры также будут выглядеть красиво на зеленых ногтях.

Маникюр на Новый год / ©
Маникюр на Новый год
Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр

Сочетание зеленого с золотистым

Маникюр на Новый год / ©
Маникюр на Новый год

Маникюр с золотистыми блестками

Маникюр на короткие ногти / ©
Маникюр на короткие ногти

Вариант маникюра на короткие ногти

Изумрудный маникюр / ©
Изумрудный маникюр

Оливковый цвет также уместен на этот Новый год.

Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр
Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр

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