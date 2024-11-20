Новогодний маникюр 2025: цвета и идеи, которые понравятся Змее

Трендовые цвета и дизайны на Новый 2025 год
Символом 2025 по китайскому календарю станет Деревянная Зеленая Змея. Поэтому главными цветами будут зеленый и желтый цвета. Это цвета природы, которые ассоциируются с умиротворением, спокойствием, внутренним равновесием и одновременно с ростом и восстановлением.
Чтобы понравиться символу года, привлечь удачу, рекомендуется в дизайне, декоре, маникюре использовать разнообразные оттенки зеленого цвета: оливковый, салатовый, изумрудный и т.д.
Какой маникюр, какого цвета сделать на Новый 2025 год
Одним из "счастливых" оттенков зеленого цвета 2025 года астрологи называют изумрудный цвет. Он ассоциируется с красотой и жизненной силой природы, а также гармонией и внутренним спокойствием.
Удачным вариантом будет сочетание зеленого, изумрудного цвета с нюдовым и розовым цветами.
Разнообразные зимние, новогодние узоры также будут выглядеть красиво на зеленых ногтях.
Сочетание зеленого с золотистым
Маникюр с золотистыми блестками
Вариант маникюра на короткие ногти
Оливковый цвет также уместен на этот Новый год.
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