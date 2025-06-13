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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Петров пост в 2025 году: как поститься правильно, подробное меню за днями

16 июня 2025 года начинается Петров пост (Петровка), который закончится в день памяти апостолов Петра и Павла (29 июня по новоюлианскому календарю). Летом верующих ждет два поста и Петровка самый легкий из них.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Петров пост 2025 года: как поститься правильно

Петров пост 2025 года: как поститься правильно / © Фото из открытых источников

Давайте разберемся, в какие дни можно употреблять в пищу рыбу и горячие блюда с маслом, а в которые разрешается только сухое питание.

Петров пост 2025 года длится всего 13 дней — с 16 по 28 июня (включительно), а это наименьшее возможное количество дней. Также он менее суров, ведь апостол Петр был рыболовом и считается покровителем рыбаков, а потому в большинство дней разрешается употреблять в пищу рыбу и морепродукты.

Список запрещенных и разрешенных продуктов

В Петров пост запрещается есть:

  • любые мясные продукты;

  • молочные продукты;

  • яйца;

  • блюда с этими продуктами;

  • в некоторые дни рыбы.

Поститься в Петров пост несложно, ведь перечень разрешенных продуктов не маленький:

  • разнообразная зелень, фрукты, овощи, орехи — можно готовить супы, салаты, закуски, десерты;

  • крупы — разрешены даже сладкие каши с медом;

  • морепродукты и рыба (в большинстве дней);

  • масло — разрешается в большинство дней;

  • в некоторые дни даже разрешается бокал вина в обед.

Многих верующих интересует, можно ли есть хлеб в период поста? Конечно, можно. Разрешается любой (белый, черный, цельнозерновой и т.п.), только обратите внимание, что он должен быть приготовлен без яиц и молока. А вот сдобная выпечка под запретом.

Правила питания в Петров пост: по дням

Правила питания в Петров пост: за днями / © ТСН

Правила питания в Петров пост: за днями / © ТСН

По дням недели существуют следующие правила питания в Петров пост:

  • понедельник — горячая еда без добавления масла (готовьте вареный картофель, макароны, разнообразные супы и каши, овощные и фруктовые салаты);

  • вторник — можно рыбу, горячую еду с маслом на любой вкус из разрешенных продуктов;

  • среда — сухое питание (орехи, сухофрукты, фрукты, овощи без срочной обработки, хлеб);

  • четверг — можно рыбу, горячую пищу с маслом;

  • пятница — сухое питание;

  • суббота и воскресенье — разрешается рыба, горячие блюда с маслом, бокал вина.

Помните, что во время любого поста главное не ограничение в еде, а ваши мысли и духовное состояние. Церковь рекомендует отказаться от поста детям, беременным женщинам, людям с хроническими болезнями, пожилым людям, тем, кто тяжело работает физически. Самое важное, если вы будете молиться, совершать добрые поступки, давать милостыню нуждающимся.

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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