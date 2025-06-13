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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Петрів піст 2025 року: як поститися правильно, детальне меню за днями

16 червня 2025 року розпочинається Петрів піст (Петрівка), який закінчиться в день вшанування пам’яті апостолів Петра і Павла (29 червня за новоюліанським календарем). Влітку на віряни чекає два пости і Петрівка найлегший з них.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Петрів піст 2025 року: як поститися правильно

Петрів піст 2025 року: як поститися правильно / © Фото з відкритих джерел

Давайте розберемося, в які дні можна споживати рибу і гарячі страви з олією, а в які дозволяється лише сухоїдіння.

Петрів піст 2025 року триває лише 13 днів — від 16 до 28 червня (включно), а це найменша можлива кількість днів. Також він менш суворий, адже апостол Петро був рибалкою і вважається покровителем рибалок, а тому в більшість днів дозволяється споживати рибу і морепродукти.

Перелік заборонених і дозволених продуктів

В Петрів піст забороняється їсти:

  • будь-які м’ясні продукти;

  • молочні продукти;

  • яйця;

  • страви з цими продуктами;

  • в деякі дні рибу.

Постити в Петрів піст нескладно, адже перелік дозволених продуктів не маленький:

  • різноманітна зелень, фрукти, овочі, горіхи — можна готувати супи, салати, закушування, десерти;

  • крупи — дозволено навіть солодкі каші з медом;

  • морепродукти і риба (в більшість днів);

  • олія — дозволяється в більшість днів;

  • в деякі дні навіть дозволяється келих вина в обід.

Багатьох вірян цікавить, чи можна їсти хліб в період посту? Звичайно, що можна. Дозволяється будь-який (білий, чорний, цільнозерновий тощо), лише зверніть увагу, що він повинен бути приготовлений без яєць та молока. А ось здобна випічка під забороною.

Правила харчування в Петрів піст: за днями

Правила харчування в Петрів піст: за днями / © ТСН

Правила харчування в Петрів піст: за днями / © ТСН

За днями тижня існують такі правила харчування в Петрів піст:

  • понеділок — гаряча їжа без додавання олії (готуйте варену картоплю, макарони, різноманітні супи і каші, овочеві та фруктові салати);

  • вівторок — можна рибу, гарячу їжу з олією на будь-який смак з дозволених продуктів;

  • середа — сухоїдіння (горіхи, сухофрукти, фрукти, овочі без терміного оброблення, хліб);

  • четвер — можна рибу, гарячу їжу з олією;

  • п’ятниця — сухоїдіння;

  • субота і неділя — дозволяється риба, гарячі страви з олією, келих вина.

Пам’ятайте, що під час будь-якого посту головне не обмеження в їжі, а ваші думки та духовний стан. Церква рекомендує відмовитися від посту дітям, вагітним жінках, людям з хронічними хворобами, літнім людям, тим, хто важко працює фізично. Найважливіше, якщо ви будете молитися, робити добрі вчинки, давати милостиню нужденним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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