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Петрів піст 2025 року: як поститися правильно, детальне меню за днями
16 червня 2025 року розпочинається Петрів піст (Петрівка), який закінчиться в день вшанування пам’яті апостолів Петра і Павла (29 червня за новоюліанським календарем). Влітку на віряни чекає два пости і Петрівка найлегший з них.
Давайте розберемося, в які дні можна споживати рибу і гарячі страви з олією, а в які дозволяється лише сухоїдіння.
Петрів піст 2025 року триває лише 13 днів — від 16 до 28 червня (включно), а це найменша можлива кількість днів. Також він менш суворий, адже апостол Петро був рибалкою і вважається покровителем рибалок, а тому в більшість днів дозволяється споживати рибу і морепродукти.
Перелік заборонених і дозволених продуктів
В Петрів піст забороняється їсти:
будь-які м’ясні продукти;
молочні продукти;
яйця;
страви з цими продуктами;
в деякі дні рибу.
Постити в Петрів піст нескладно, адже перелік дозволених продуктів не маленький:
різноманітна зелень, фрукти, овочі, горіхи — можна готувати супи, салати, закушування, десерти;
крупи — дозволено навіть солодкі каші з медом;
морепродукти і риба (в більшість днів);
олія — дозволяється в більшість днів;
в деякі дні навіть дозволяється келих вина в обід.
Багатьох вірян цікавить, чи можна їсти хліб в період посту? Звичайно, що можна. Дозволяється будь-який (білий, чорний, цільнозерновий тощо), лише зверніть увагу, що він повинен бути приготовлений без яєць та молока. А ось здобна випічка під забороною.
Правила харчування в Петрів піст: за днями
За днями тижня існують такі правила харчування в Петрів піст:
понеділок — гаряча їжа без додавання олії (готуйте варену картоплю, макарони, різноманітні супи і каші, овочеві та фруктові салати);
вівторок — можна рибу, гарячу їжу з олією на будь-який смак з дозволених продуктів;
середа — сухоїдіння (горіхи, сухофрукти, фрукти, овочі без терміного оброблення, хліб);
четвер — можна рибу, гарячу їжу з олією;
п’ятниця — сухоїдіння;
субота і неділя — дозволяється риба, гарячі страви з олією, келих вина.
Пам’ятайте, що під час будь-якого посту головне не обмеження в їжі, а ваші думки та духовний стан. Церква рекомендує відмовитися від посту дітям, вагітним жінках, людям з хронічними хворобами, літнім людям, тим, хто важко працює фізично. Найважливіше, якщо ви будете молитися, робити добрі вчинки, давати милостиню нужденним.