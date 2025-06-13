Петрів піст 2025 року: як поститися правильно, детальне меню за днями

Петрів піст 2025 року: як поститися правильно / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Давайте розберемося, в які дні можна споживати рибу і гарячі страви з олією, а в які дозволяється лише сухоїдіння.

Петрів піст 2025 року триває лише 13 днів — від 16 до 28 червня (включно), а це найменша можлива кількість днів. Також він менш суворий, адже апостол Петро був рибалкою і вважається покровителем рибалок, а тому в більшість днів дозволяється споживати рибу і морепродукти.

Перелік заборонених і дозволених продуктів

В Петрів піст забороняється їсти:

Реклама

будь-які м’ясні продукти;

молочні продукти;

яйця;

страви з цими продуктами;

в деякі дні рибу.

Постити в Петрів піст нескладно, адже перелік дозволених продуктів не маленький:

різноманітна зелень, фрукти, овочі, горіхи — можна готувати супи, салати, закушування, десерти;

крупи — дозволено навіть солодкі каші з медом;

морепродукти і риба (в більшість днів);

олія — дозволяється в більшість днів;

в деякі дні навіть дозволяється келих вина в обід.

Багатьох вірян цікавить, чи можна їсти хліб в період посту? Звичайно, що можна. Дозволяється будь-який (білий, чорний, цільнозерновий тощо), лише зверніть увагу, що він повинен бути приготовлений без яєць та молока. А ось здобна випічка під забороною.

Правила харчування в Петрів піст: за днями

Правила харчування в Петрів піст: за днями / © ТСН

За днями тижня існують такі правила харчування в Петрів піст:

понеділок — гаряча їжа без додавання олії (готуйте варену картоплю, макарони, різноманітні супи і каші, овочеві та фруктові салати);

вівторок — можна рибу, гарячу їжу з олією на будь-який смак з дозволених продуктів;

середа — сухоїдіння (горіхи, сухофрукти, фрукти, овочі без терміного оброблення, хліб);

четвер — можна рибу, гарячу їжу з олією;

п’ятниця — сухоїдіння;

субота і неділя — дозволяється риба, гарячі страви з олією, келих вина.

Пам’ятайте, що під час будь-якого посту головне не обмеження в їжі, а ваші думки та духовний стан. Церква рекомендує відмовитися від посту дітям, вагітним жінках, людям з хронічними хворобами, літнім людям, тим, хто важко працює фізично. Найважливіше, якщо ви будете молитися, робити добрі вчинки, давати милостиню нужденним.

Реклама