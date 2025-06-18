Лисовый объяснил, что может стать толчком для возвращения украинцев из-за границы

Министр образования и науки Оксен Лесной.

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Министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что система высшего образования в Украине должна стать одним из ключевых факторов, побуждающих украинцев возвращаться домой.

Об этом он сказал во время форума Human capital dimension at the URC 2025, сообщает корреспондент Укринформа.

"Высшее образование должно стать привлекательным для украинцев за границей. Чтобы одним из факторов возвращения стало обучение в украинском университете", - подчеркнул Лесовый.

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По его словам, сейчас за пределами Украины находится около миллиона детей и молодежи — кто-то уже студент, некоторые учатся в школе, а часть — еще дошкольного возраста. Ежегодно около 100 тысяч выпускников иностранных школ решают, где продолжить обучение в вузах. И государство должно сделать все, чтобы эти молодые люди выбирали украинские университеты.

Для этого, отметил министр, необходимо глубокое реформирование всей системы высшего образования. Он подчеркнул, что реформировать следует не только университеты, но и систему профессионального образования, сделав его более гибкой и практически ориентированной.

"Реформа профессионального образования уже заложена в новый закон, принятый в первом чтении. Ожидается, что уже 15 числа его вынесут на второе чтение в Верховной Раде", - сообщил Лисовый.

Среди запланированных изменений модернизация учебных мастерских, сотрудничество с государственной службой занятости, запуск краткосрочных программ для взрослых и внедрение ваучеров на получение новой профессии.

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Напомним, в Украине наблюдается тенденция выезда школьников за границу после завершения 11 класса.