Почему при СССР были популярны стеклоблоки: какой смысл в таком элементе дизайна

Увидев стену из стеклоблоков, большинство из нас сразу вспомнят времена СССР. Тогда этот архитектурный элемент был очень популярен.

В Советском Союзе искали любую возможность экономить. Именно с этой целью использовались и стены из стеклоблоков, которые помогали сэкономить на электроэнергии. Именно в этом и нуждался каждый рядовой гражданин СССР. Стеклоблоки же могли выдержать достаточно значительные перепады температур и при этом сохранять тепло.

Интересно, что советская власть даже "радовала" граждан определенным разнообразием. Стены из стеклоблоков в те времена производились с рифленой или гладкой поверхностью, а еще в трех оттенках: зеленом, желтом и синем.

Однако, как и большинство вещей в СССР, стеклоблоки были придуманы не в Советском Союзе. Такие стены создал американец Джеймс Пенниквик, получивший патент на них во второй половине XIX века. Пенниквик даже открыл фирму "Luxfer Prism Company", которая и начала реализовывать стены из стеклоблоков.

Изобретение американца несколько отличалось от блоков-кирпичиков, которые использовались при строительстве домов в СССР во второй половине XX века. Блоки Пенниквика больше походили на металлическую решетку со вставками из призмы, которая, по замыслу изобретателя, должна была заменить в подвальных помещениях окна. В 1930-х годах стеклоблоки были модифицированы и получили уже современный вид.

В Советском Союзе они использовались не только для подвальных помещений, но и для строительства наружных и внутренних стен и окон на лестничных пролетах. Особую популярность они завоевали в СССР в 1960–70 годах.

Обычно архитекторы включали использование стеклоблоков при строительстве заводов, бань, городских бассейнов, столовых, школ, домов пионеров, санаториев и т.д. Стеклоблоки, как и задумывал Джейсм Пенниквик, гораздо хуже обычного стекла пропускали солнечный свет, скрывая от "интересных глаз" происходящее в помещении.

Дополнительно стеклоблоки могли выдерживать перепады температуры до 40 градусов, отличались особой влагостойкостью и прочностью.

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