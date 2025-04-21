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Почему вам стоит есть десерты, если вы пытаетесь похудеть
Почему, по мнению диетолога, все равно нужно есть десерт, если вы пытаетесь похудеть
Распространено мнение, что для успешного похудения необходимо полностью отказаться от сладкого. Однако такой подход часто неустойчив и может привести к срывам. Включение небольшого количества десертов в ваш рацион может сделать процесс похудения более приятным и долговременным, а также улучшить ваши отношения с едой и собственным телом.
Зарегистрированный диетолог Мария Лаура Хаддад-Гарсия рекомендует не избавлять себя от удовольствия от небольшой порции десерта даже в процессе похудения. Эксперт отмечает, что полный отказ от любимого лакомства часто приводит к нежелательным эпизодам переедания в будущем. Кроме того, Хаддад-Гарсия подчеркивает важность комплексного подхода к здоровью, отмечая, что кроме контроля веса, необходимо уделять внимание таким ключевым аспектам, как достаточная продолжительность и качество сна, эффективное управление уровнем стресса и поддержание оптимального водного баланса в организме.
Почему все же стоит есть десерты
Не следует ли нам опасаться десертов из-за значительного содержания сахара и калорий? Прежде всего страх перед определенными продуктами является следствием распространенной культуры вредных пищевых привычек, и подобное мышление может негативно повлиять на ваши отношения с пищей и восприятие собственного тела. Ни один продукт сам по себе не «вреден», и ни одна еда автоматически не приведет к набору веса, вопреки утверждениям различных диет, считает диетология.
Кроме того, жесткие ограничения в употреблении любимых и желаемых блюд часто провоцируют эпизоды компульсивного переедания в будущем. Такие срывы могут вызвать чувство стыда и привести к еще большим ограничениям, что в конце концов снова заканчивается перееданием, образуя таким образом замкнутый круг. Позволяя себе умеренно наслаждаться любимыми десертами, вы получаете возможность разорвать этот деструктивный цикл.
Как правильно наслаждаться десертом: используйте осознанное потребление
По словам диетологии, понятие «осознанная порция» или «осознанное питание» для некоторых может казаться несколько нечетким. Осознанная порция — это не строгое количественное определение, а скорее способ уважения чувств физического голода и насыщения. Это означает, что вам нужно прислушиваться к мудрости своего тела, обращая внимание на сигналы голода и сытости.
Начинайте с небольшой порции десерта. Например, вместо двух пирожных или кусочков брауни, начните с одного или с половины кусочка торта вместо целого. Это поможет вам лучше оценить свой уровень насыщения. Употребляйте эту порцию осознанно — обращая внимание на ее текстуру, вкус, аромат и ощущение в вашем теле. Если вы ощутите потребность в большем количестве, вы всегда сможете добавить.
Осознанное питание также предполагает полное присутствие во время еды, иными словами, сосредоточение на том, что вы едите, и уважение своих ощущений сытости и голода. Исследования показывают, что потребление пищи в состоянии отвлечения или скуки значительно повышает вероятность потребления больших порций и, как следствие, переедания. Например, согласно статье, опубликованной в 2021 году в журнале Appetite, медленное употребление пищи способствует ощущению большего удовольствия после еды и может помочь уменьшить общее потребление калорий. И наоборот, слишком быстрое поглощение пищи без внимания к количеству съеденного может привести к неприятному ощущению переполнения и потребления больше калорий, чем необходимо.
Если вы решили насладиться десертом, сознательно отложите телефон, выключите телевизор и отойдите от экрана компьютера. Сосредоточьтесь на вкусах, текстурах и ощущениях, которые вызывает у вас эта пища как физических, так и эмоциональных. Старайтесь получить удовольствие от каждого кусочка.
Эпизоды переедания могут происходить при осознанном питании, они будут происходить значительно реже, чем при потреблении пищи в состоянии отвлечения. Значит ли осознанное потребление, что вы никогда больше не захотите вторую порцию печенья или кусочек торта? Нет, и это совершенно нормально. Иногда мы желаем большего, даже чувствуя сытость, просто потому, что нам это очень нравится. Уважайте это желание и обратите внимание на свои чувства.
Следовательно, специалисты советуют даже при попытках похудеть, не следует полностью исключать десерты из своего рациона. Избегайте списка «запрещенных продуктов», вместо этого интегрируйте в свой план питания любимые продукты, потребляя их осознанно. Предоставьте себе безусловное разрешение на еду, это важный аспект вашего общего здоровья и благополучия.
Упражняйте осознанное потребление — уделяйте внимание текстуре, аромату и вкусу десерта, а также ощущениям, которые он вызывает в вашем теле. Научитесь распознавать и осознавать признаки голода и насыщения, а также уважать эти сигналы.
Помните, что еда является необходимостью для выживания, поэтому важно получать удовольствие от того, что вы едите.