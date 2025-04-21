Почему вам стоит есть десерты, если вы пытаетесь похудеть

Почему нужно есть десерты

Реклама

Распространено мнение, что для успешного похудения необходимо полностью отказаться от сладкого. Однако такой подход часто неустойчив и может привести к срывам. Включение небольшого количества десертов в ваш рацион может сделать процесс похудения более приятным и долговременным, а также улучшить ваши отношения с едой и собственным телом.

Зарегистрированный диетолог Мария Лаура Хаддад-Гарсия рекомендует не избавлять себя от удовольствия от небольшой порции десерта даже в процессе похудения. Эксперт отмечает, что полный отказ от любимого лакомства часто приводит к нежелательным эпизодам переедания в будущем. Кроме того, Хаддад-Гарсия подчеркивает важность комплексного подхода к здоровью, отмечая, что кроме контроля веса, необходимо уделять внимание таким ключевым аспектам, как достаточная продолжительность и качество сна, эффективное управление уровнем стресса и поддержание оптимального водного баланса в организме.

Почему все же стоит есть десерты

Не следует ли нам опасаться десертов из-за значительного содержания сахара и калорий? Прежде всего страх перед определенными продуктами является следствием распространенной культуры вредных пищевых привычек, и подобное мышление может негативно повлиять на ваши отношения с пищей и восприятие собственного тела. Ни один продукт сам по себе не «вреден», и ни одна еда автоматически не приведет к набору веса, вопреки утверждениям различных диет, считает диетология.

Реклама

Кроме того, жесткие ограничения в употреблении любимых и желаемых блюд часто провоцируют эпизоды компульсивного переедания в будущем. Такие срывы могут вызвать чувство стыда и привести к еще большим ограничениям, что в конце концов снова заканчивается перееданием, образуя таким образом замкнутый круг. Позволяя себе умеренно наслаждаться любимыми десертами, вы получаете возможность разорвать этот деструктивный цикл.

Как правильно наслаждаться десертом: используйте осознанное потребление

По словам диетологии, понятие «осознанная порция» или «осознанное питание» для некоторых может казаться несколько нечетким. Осознанная порция — это не строгое количественное определение, а скорее способ уважения чувств физического голода и насыщения. Это означает, что вам нужно прислушиваться к мудрости своего тела, обращая внимание на сигналы голода и сытости.

Начинайте с небольшой порции десерта. Например, вместо двух пирожных или кусочков брауни, начните с одного или с половины кусочка торта вместо целого. Это поможет вам лучше оценить свой уровень насыщения. Употребляйте эту порцию осознанно — обращая внимание на ее текстуру, вкус, аромат и ощущение в вашем теле. Если вы ощутите потребность в большем количестве, вы всегда сможете добавить.

Осознанное питание также предполагает полное присутствие во время еды, иными словами, сосредоточение на том, что вы едите, и уважение своих ощущений сытости и голода. Исследования показывают, что потребление пищи в состоянии отвлечения или скуки значительно повышает вероятность потребления больших порций и, как следствие, переедания. Например, согласно статье, опубликованной в 2021 году в журнале Appetite, медленное употребление пищи способствует ощущению большего удовольствия после еды и может помочь уменьшить общее потребление калорий. И наоборот, слишком быстрое поглощение пищи без внимания к количеству съеденного может привести к неприятному ощущению переполнения и потребления больше калорий, чем необходимо.

Если вы решили насладиться десертом, сознательно отложите телефон, выключите телевизор и отойдите от экрана компьютера. Сосредоточьтесь на вкусах, текстурах и ощущениях, которые вызывает у вас эта пища как физических, так и эмоциональных. Старайтесь получить удовольствие от каждого кусочка.

Эпизоды переедания могут происходить при осознанном питании, они будут происходить значительно реже, чем при потреблении пищи в состоянии отвлечения. Значит ли осознанное потребление, что вы никогда больше не захотите вторую порцию печенья или кусочек торта? Нет, и это совершенно нормально. Иногда мы желаем большего, даже чувствуя сытость, просто потому, что нам это очень нравится. Уважайте это желание и обратите внимание на свои чувства.

Следовательно, специалисты советуют даже при попытках похудеть, не следует полностью исключать десерты из своего рациона. Избегайте списка «запрещенных продуктов», вместо этого интегрируйте в свой план питания любимые продукты, потребляя их осознанно. Предоставьте себе безусловное разрешение на еду, это важный аспект вашего общего здоровья и благополучия.

Упражняйте осознанное потребление — уделяйте внимание текстуре, аромату и вкусу десерта, а также ощущениям, которые он вызывает в вашем теле. Научитесь распознавать и осознавать признаки голода и насыщения, а также уважать эти сигналы.

Помните, что еда является необходимостью для выживания, поэтому важно получать удовольствие от того, что вы едите.