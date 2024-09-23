Восемь признаков, указывающих на то, что собака собирается вас укусить или напасть

При встрече с незнакомой собакой нужно всегда соблюдать осторожность. Заверение владельца какого-нибудь добермана или дога "она не кусается", к сожалению может не сбыться, потому что на эмоциональное состояние собаки могут влиять различные факторы, о которых мы не подозреваем, поэтому даже шпиц может схватить за ногу.

Каждая собака уникальна, утверждают кинологи. У разных пород склонность к агрессии разная. Но, как отмечают специалисты, характер и темперамент собаки будут определять ее личность и то, как она реагирует на окружающий мир, в большей степени, чем ее конкретная порода. Влияет на собаку среда, в которой она растет, воспитание. Любая собака при определенных обстоятельствах может вести себя неадекватно.

Собака может вести себя агрессивно в следующих обстоятельствах:

При встрече с новыми и незнакомыми раздражителями – собаками, людьми дома или в пути.

При обороне собственной местности. Поскольку собаки воспринимают присутствие «чужих» как угрозу (независимо от того, люди они или собаки), они могут напасть и попытаться отогнать их.

Когда собака охраняет что-то ценное для нее и готова за это драться. Это может включать кости, игрушки, места отдыха и т.д.

Некоторые собаки очень конкурентоспособны по своей природе и будут пытаться запугивать других собак.

Разочарование, когда собаке "не получилось так, как хотелось".

Большинство собак волнуются, когда видят белок, кошек или бродящих вокруг наземных животных, и, если будет такая возможность, будут преследовать их и пытаться поймать, они воспринимают их как добычу. Собаки, которые не должным образом социализированы, могут воспринимать других маленьких собак также как добычу.

Когда они больны или испытывают боль.

Если уловить сигналы, указывающие на опасность, можно избежать неприятностей. Нужно наблюдать за ушами, глазами, ртом, хвостом собаки, какую физическую позицию они занимают, чтобы понять, что они чувствуют.

Собаки, которые находятся в состоянии стресса, обеспокоенности или испытывают угрозу, напрягаются, а их тела становятся жесткими. Их движения замедляются, хвост может перестать вилять, может подняться флажком или развернуться (если он вьющийся). Они могут полностью замереть или начать слегка наклоняться вперед перед наступлением..

Какие признаки могут предупреждать об агрессии собаки

Шерсть на задней части шеи собаки встает. Это указывает на то, что собака нервничает. Это не всегда означает, что собака нападет, но это означает, что собака в чем-то не уверена.

на задней части шеи собаки встает. Это указывает на то, что собака нервничает. Это не всегда означает, что собака нападет, но это означает, что собака в чем-то не уверена. Глаза . Если собака переживает стресс или тревогу, белки ее глаз становятся более заметными или может отводить глаза в сторону, что сопровождается рычанием. Широко открытые глаза, которыми не мигает, прямой взгляд – свидетельствуют о том, что она насторожена и может представлять угрозу для окружающих. В таком случае лучше избегать зрительного контакта.

. Если собака переживает стресс или тревогу, белки ее глаз становятся более заметными или может отводить глаза в сторону, что сопровождается рычанием. Широко открытые глаза, которыми не мигает, прямой взгляд – свидетельствуют о том, что она насторожена и может представлять угрозу для окружающих. В таком случае лучше избегать зрительного контакта. Рот . Расслабленный, слегка приоткрытый рот демонстрирует покой и комфорт животного. Если губы сомкнуты и натянуты, собака может испытывать стресс. Приподнятые губы, показывающие зубы, являются предупредительным признаком агрессии. Собака может втянуть язык и закрыть рот, а также замедлить дыхание. Если собака скручивает губу, показывая зуб, она таким образом демонстрирует угрозу. Собака может помахать языком вверх, чтобы указать, что испытывает тревогу или дискомфорт.

. Расслабленный, слегка приоткрытый рот демонстрирует покой и комфорт животного. Если губы сомкнуты и натянуты, собака может испытывать стресс. Приподнятые губы, показывающие зубы, являются предупредительным признаком агрессии. Собака может втянуть язык и закрыть рот, а также замедлить дыхание. Если собака скручивает губу, показывая зуб, она таким образом демонстрирует угрозу. Собака может помахать языком вверх, чтобы указать, что испытывает тревогу или дискомфорт. Опущение головы. Если собака опускает голову к земле и сильно машет языком, это не хороший знак.

Если собака опускает голову к земле и сильно машет языком, это не хороший знак. Положение тела. Если тело направлено вперед с напряженными мышцами, значит собака очень насторожена. Возможно, она заметила добычу или ощутила угрозу.

Если тело направлено вперед с напряженными мышцами, значит собака очень насторожена. Возможно, она заметила добычу или ощутила угрозу. Положение и движение хвоста . Виляние хвостом может продолжаться, но замедляется или кажется напряженным, а хвост может подтягиваться или подниматься в виде флага. Замерзание хвоста, как и всего тела, является плохим признаком.

. Виляние хвостом может продолжаться, но замедляется или кажется напряженным, а хвост может подтягиваться или подниматься в виде флага. Замерзание хвоста, как и всего тела, является плохим признаком. Положение ушей . Сложившиеся назад уши могут сигнализировать о страхе, тревоге или повиновении. Приплюснутые уши указывают на сильный стресс. В обоих случаях собака может действовать на опережение и атаковать воображаемый объект опасности.

. Сложившиеся назад уши могут сигнализировать о страхе, тревоге или повиновении. Приплюснутые уши указывают на сильный стресс. В обоих случаях собака может действовать на опережение и атаковать воображаемый объект опасности. Рычание. Такие звуки, как рычание или лай, особенно если они тихи и непрерывны, указывают на то, что собака чувствует угрозу или защищается. Это четкое предупреждение о том, что она в любой момент может укусить.

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