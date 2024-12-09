Размещение "Орешника" в Беларуси: в СНБО объяснили мотивы Путина

Шоу с "Орешником" в Беларуси — это очередная страшилка, в эффективности которой Путина убедили Кириенко и Патрушев. В настоящее время это информационная история. Впрочем, даже самое возможное размещение "Орешника" там не увеличивает опасность для Украины или НАТО, как минимум потому, что нет разницы, будет лететь он из "Капустиного Яра" или из Беларуси.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Все разговоры о меньшем времени подлета – это страшилка для гражданских людей Запада и Украины. Для систем ПРО данная вещь роли не сыграет. Так же, как уже и было с Кинжалом, который впервые в истории был сбит Patriot в прошлом году. А вот для размещения придется решить ряд технических вопросов", – пояснил Коваленко.

Главная цель России, подчеркивают в СНБО, состоит в повышении ставок пропагандой страха против Запада.

"Ядерное оружие в Беларуси информационно не сработало, "Орешник" используется как пузырь в ответ на разрешение бить западным дальнобойным оружием по РФ. А размещение в Беларуси сугубо информационно будет разгоняться под нарративом "приближения орешка к границам НАТО", чтобы изменить общественные настроения в Европе ", – отметил руководитель ЦПИ СНБО.

При этом Путин пытается скрыть, что один из двух пусков "Орешника" уже был неудачным.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории РБ баллистические ракеты "Орешник" и другие новые системы вооружений.

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