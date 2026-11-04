Windows 11 будет работать быстрее: какие пять программ Microsoft следует отключить

Как сделать Windows 11 быстрее / © pexels.com

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Среди таких программ — Microsoft Edge, OneDrive, Microsoft Teams и Copilot. В этот список также можно добавить виджеты Windows 11, если вы редко ими пользуетесь. Они обладают полезными функциями, но не всем нужны постоянно.

Рассказываем, какие настройки следует изменить, чтобы уменьшить нагрузку на компьютер и сделать его работу более комфортной.

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Microsoft Edge: отключите работу в фоновом режиме

Microsoft Edge: отключите работу в фоновом режиме / © Фото из открытых источников

Microsoft Edge может оставаться активной даже после закрытия браузера. Благодаря этому он быстрее запускается в следующий раз, а оповещения и расширения могут продолжать работать. При этом такие функции используют ресурсы компьютера.

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Если время от времени открывается Edge, его фоновую работу можно отключить.

Для этого:

Откройте Microsoft Edge и нажмите три точки в правом верхнем углу. Выделите «Параметры». Откройте раздел «Система и производительность». Найдите параметры ускорения запуска и работы фоновых расширений и приложений. Выключите их, если эти функции не используются.

Названия настроек могут отличаться в зависимости от версии обозревателя.

После этого Edge не запускает соответствующие фоновые процессы. Сам браузер останется на компьютере и вы сможете пользоваться им как раньше.

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Виджеты Windows 11: отключите то, чем не пользуетесь

Виджеты Windows 11: выключите то, чем не пользуетесь / © Фото из открытых источников

Виджеты показывают погоду, новости, спортивные результаты и другую информацию. Если вы регулярно открываете эту панель, она может быть полезна. Но когда виджеты вам не нужны, их можно убрать с панели задач.

Сделать это просто:

Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач. Выберите пункт «Параметры панели задач». Найдите пункт Виджеты. Выключите его.

После этого кнопка виджетов исчезнет с панели задач. Это поможет убрать лишний элемент интерфейса, хотя само по себе отключение кнопки не обязательно существенно ускорит компьютер.

Если вы пользуетесь виджетами каждый день, отказываться от них нет нужды. Лучше обратить внимание на программы, действительно создающие заметную нагрузку.

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OneDrive: ограничьте синхронизацию файлов

OneDrive: ограничьте синхронизацию файлов / © Фото из открытых источников

OneDrive автоматически синхронизирует файлы между компьютером и облачным хранилищем. Это удобно, когда требуется доступ к документам из разных устройств или хранить резервные копии.

Проблемы могут возникнуть, если одновременно синхронизируется много файлов. В этом случае OneDrive использует ресурсы процессора, диска и сети. На старом ноутбуке это иногда заметно сказывается на быстродействии.

Если синхронизация не требуется, ее можно временно приостановить:

Найдите значок OneDrive возле часов на панели задач. Нажмите на него, чтобы открыть меню программы. Выделите настройки синхронизации. Выберите приостановку синхронизации на доступный период.

Если OneDrive вам не нужен, проверьте, запускается ли он вместе с Windows. Откройте «Параметры» → «Программы» → «Автозагрузка» и выключите автоматический запуск, если соответствующий пункт находится в списке.

Перед отключением синхронизации убедитесь, что важные файлы сохранены. Если вы используете OneDrive для резервного копирования, полностью отказываться от него не стоит — достаточно настроить синхронизацию под свои нужды.

Microsoft Teams: уберите с автозагрузки

© Фото из открытых источников

Microsoft Teams требуется для рабочих чатов, звонков и видеоконференций. Однако если вы используете его лишь изредка, нет смысла каждый раз запускать программу вместе с Windows.

Чтобы отключить автозапуск Teams:

Откройте параметры Windows. Выделите раздел «Программы». Выберите «Автозагрузка». Найдите Microsoft Teams. Выключите переключатель рядом с названием программы.

То же можно сделать через «Диспетчер задач». Для этого нажмите Ctrl+Shift+Esc, откройте раздел программ автозагрузки и найдите Teams в списке.

После изменения настроек программа не запускается автоматически при входе в систему. При необходимости вы сможете открыть ее вручную.

Это особенно уместно для ноутбуков, на которых одновременно запускается множество программ. Чем меньше ненужных приложений стартует вместе с Windows, тем меньше ресурсов они могут использовать при запуске системы.

Microsoft Copilot: отключите автоматический запуск, если не пользуетесь помощником ИИ

Microsoft Copilot: отключите автоматический запуск, если не пользуетесь ШИ-помощником / © Фото из открытых источников

Copilot — это шо-помощник Microsoft, который помогает искать информацию, работать с текстами и выполнять другие задачи. Если вы не пользуетесь им, приложение можно убрать из автозагрузки или удалить, если такая возможность доступна.

Сначала проверьте автозапуск:

Нажмите Ctrl+Shift+Esc, чтобы открыть «Диспетчер задач». Выделите раздел автозагрузки. Найдите Copilot, если он находится в списке. Выберите «Выключить».

Если вы хотите удалить приложение, откройте «Параметры» → «Программы» → «Инсталлированные программы». Найдите Copilot и проверьте, доступна ли команда удаления.

Следует учитывать, что возможности управления Copilot зависят от версии Windows и способа установки программы. Выключение значка на панели задач не означает, что все связанные процессы прекратят работу.

Если вы регулярно пользуетесь Copilot, оставьте его установленным и проверьте, действительно ли он создает заметную нагрузку на систему.

Как проверить, ускорилась ли Windows 11

После изменения настроек можно проверить, сколько ресурсов используют программы. Для этого не нужно устанавливать дополнительные утилиты.

Откройте «Диспетчер задач» комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Esc. На вкладке «Процессы» см. показатели использования процессора, памяти и диска. Нажмите на название соответствующего столбца, чтобы увидеть программы, которые потребляют больше ресурсов.

Затем перезагрузите компьютер и повторите проверку. Так будет легче заметить, уменьшилась ли нагрузка после отключения ненужных программ.

Не следует ожидать одинакового результата на каждом устройстве. На компьютере с достаточным объемом оперативной памяти изменения могут оказаться почти незаметными. А на старом ноутбуке, где одновременно работает много приложений, отключение лишних фоновых процессов может помочь освободить ресурсы.

Если Windows 11 и после этого работает медленно, проверьте количество свободного места на диске, состояние системных обновлений и список автоматически запускаемых программ. Иногда причина торможения кроется не в отдельном приложении, а в недостатке ресурсов или проблемах с самим устройством.

FAQ

Как ускорить Windows 11 без установки дополнительных программ?

Начните с отключения ненужных программ в автозагрузке, закройте лишние вкладки браузера и проверьте, какие процессы потребляют больше оперативной памяти. При необходимости освободите место на диске с помощью встроенных средств Windows. Эти действия не гарантируют значительного прироста быстродействия, но помогут выявить типичные причины замедления компьютера.

Какие программы можно безопасно отключить в Windows 11?

Если вы ими не пользуетесь, можно отключить автозапуск Microsoft Teams и Copilot, ограничить фоновую работу Edge, приостановить синхронизацию OneDrive и убрать виджеты с панели задач. В то же время не стоит наугад выключать системные службы Windows или удалять программы, назначение которых вам неизвестно. Перед изменениями убедитесь, что они не повлияют на работу нужных функций.

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