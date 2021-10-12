Когда в Украине могут разрешить двойное гражданство: в МВД объяснили

Когда в Украине могут разрешить двойное гражданство: в МВД объяснили

Сейчас документ изучают в Министерстве юстиции, и, по прогнозам, закон о двойном гражданстве в Украине может появиться менее чем через год.

Законопроект, который должны урегулировать вопрос двойного гражданства в Украине, вскоре подадут на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью Радио Свобода.

"По поручению президента мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства. В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины", — рассказал Енин.

По словам заместителя главы МВД, в этом вопросе важно расширить участие соотечественников, которые не должны отказываться от другого гражданства, в частности, если оно принадлежит странам ЕС или НАТО. Так же они могли бы получить украинское гражданство.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в США пообещал американцам украинского происхождения реализовать идею двойного гражданства. "Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства", — заявил Зеленский.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства", — заявил Зеленский. СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о двойного гражданства. По словам Алексея Данилова, вопрос двойного гражданства является крайне важным для государства.

ВР должна рассмотреть президентский законопроект о двойном гражданстве

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку