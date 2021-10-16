В Индонезии в реке утонули 11 детей

В Индонезии в реке утонули 11 детей

Дети участвовали в обучении скаутов.

В Индонезии на Западной Яве Индонезии в реке утонули 11 учеников. Они принимали участие в скаутском мероприятии.

Об этом сообщает Синьхуа.

Происшествие произошло вчера, 15 октября. Спасатели обнаружили 11 тел учащихся, которые утонули в реке в провинции Западная Ява во время школьного занятия по изучению реки.

Так, около 150 учеников младшей средней школы Харапан бар проводили обучение скаутов вдоль берега реки Силеур -Леуви -Или в селе Деса -Утама в районе Чамиса. В какой-то момент часть детей упала в реку (21 ребенок).

К счастью, 10 из них удалось спастись, остальные — погибли.

"Одиннадцать были найдены мертвыми, а двое из выживших получили травмы, и им оказали помощь в больнице", — сообщил пресс-секретарь провинциальной службы поиска и спасения Сене Вуланадари.

Сейчас выясняют, нет ли еще пропавших учеников.

Напомним, что на Тернопольщине двое суток искали тело девятилетнего мальчика. Он хотел переплыть Днестр, смастерил самодельный спасательный жилет, который распался и ребенок утонул.

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