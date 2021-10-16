В Індонезії в річці втопилися 11 дітей

В Індонезії в річці втопилися 11 дітей

Діти брали участь у навчанні скаутів.

У Індонезії на Західній Яві Індонезії в річці потонули 11 учнів. Вони брали участь у скаутському заході.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Подія сталася учора, 15 жовтня. Рятувальники виявили 11 тіл учнів, які втопилися в річки в провінції Західна Ява під час шкільного заняття з вивчення річки.

Так, близько 150 учнів молодшої середньої школи Харапан -Бару проводили навчання скаутів уздовж берега річки Сілеур -Леуві -Ілі в селі Деса -Утама в районі Чаміс. В якусь мить частина дітей впала в річку (21 дитина).

На щастя, 10 з них вдалося врятуватися, решта - загинули.

"Одинадцять були знайдені мертвими, а двоє з тих, хто вижив, отримали травми, і їм надали допомогу в лікарні", - повідомив прессекретар провінційної служби пошуку та порятунку Сені Вуланадарі.

Зараз з'ясовують, чи немає ще зниклих учнів.

Нагадаємо, що на Тернопільщині дві доби шукали тіло дев'ятирічного хлопчика. Він хотів перепливти Дністер, змайстрував саморобний рятувальний жилет, який розпався і дитина втопилася.

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