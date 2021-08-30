Двух спас прохожий, а третьего — нет: в Хмельницком в озере утонул ребенок

Двух спас прохожий, а третьего — нет: в Хмельницком в озере утонул ребенок

Школьнику было десять лет.

В Хмельницком в озере утонул ребенок .

Об этом со ссылкой на начальника Хмельницкой местной полиции Василия Птащук сообщает Общественное.

Отмечается, что несчастный случай произошел в микрорайоне Озерная. Погибшему школьнику было десять лет. Вместе с школьником были его товарищи. Впрочем, ребят, которые также были на воде, спас прохожий. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели.

По словам Василия Птащук, трое школьников играли на дамбе, но вдруг оказались в воде. "Мальчики начали звать на помощь, на которую отозвался прохожий. Ему удалось вытащить одного из воды, другой сам выбрался. О третьем парня, который уже был под водой он не знал", — рассказал он.

Telegram канал Хмельницкий LIVE сообщает, якобы ребенок поскользнулась и ударилась головой о бетонную плиту.

Как сообщалось, в Одесской области во время отдыха на воде утонул ребенок. 4-летний мальчик погиб во время купания с семьей. Происшествие произошло вчера на 53-м километре Песчаной косы Черного моря. Туда на отдых приехала многодетная семья из Измаильского района.

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