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Полный текст заявления:

В последние дни в украинском информационном пространстве активно пытались сформировать негативный образ Кирилла Алексеевича Буданова.

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Ничего не выходит и не получится.

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Мы знаем Вас лично. Подразделения, объединившиеся сегодня в Христианский корпус, годами выполняли боевые задания под Вашим командованием.

А для всех хотим напомнить: под командованием Кирилла Буданова наши бойцы возвращались на «вышки Бойко», оккупированные с 2015 года, эту операцию он планировал лично. Мы выходили на мыс Тарханкут в ночь на 24 августа 2023, когда над оккупированным Крымом впервые с 2014 года поднялся Государственный Флаг Украины. Шли на левый берег Днепра под Новой Каховкой, на Кинбурнскую косу, на крымское побережье и туда, о чем до сих пор нельзя говорить вслух. И в рейдах по Грайворонскому направлению, об этом мы уже рассказывали публично, Кирилл Алексеевич был не в кабинете, а рядом с нами.

Также мы хотим напомнить о событиях 2016 года, когда он лично вел группу из пяти спецназовцев под Джанкой, откуда они возвращались вплавь через Сиваш – восемь километров! Тогда, когда мир смирился с потерей Крыма, эта операция вернула вопрос полуострова в повестку дня.

Большинство того, что он сделал для государства, будет оставаться под грифом еще много лет — и поэтому о нем так легко говорить тем, кто никогда не был рядом.

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Кирилл Алексеевич, мы с Вами. А диванным экспертам и разного рода знатокам стоит знать, сколько Вы лично сделали для Украины, и где были те же эксперты в это время.

И даже в некрасивой истории Вы не отвернулись публично от своей бывшей покровительницы.

Держитесь господин Командир, мы рядом!

Полный текст на сайте!

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