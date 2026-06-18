В ЕС тайно вышли на Путина, чтобы закончить войну: как на это отреагировали в НАТО

Марк Рютте / © Getty Images

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Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал сообщения о возможных контактах ЕС с кремлывским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что это исключительно вопрос Евросоюза и не входит в компетенцию Альянса.

Об этом сказал, сообщают «Новости LIVE».

Он подчеркнул, что в ЕС продолжаются соответствующие дискуссии, которые он уважает и понимает, однако НАТО не участвует в этом процессе, только внимательно следит за ситуацией.

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«Очевидно, что в ЕС это обсуждение продолжается. Я это уважаю. Я понимаю, почему это обсуждение, но это европейское дело, в котором НАТО не участвует. Но я внимательно за этим слежу», — сказал Рютте.

Как мы писали, Запад обсуждает возможное изменение подходов США к войне в Украине и потенциальное переформатирование роли ЕС в контактах с Россией. Сообщается, что отдельные европейские представители якобы устанавливают косвенные каналы коммуникации с Кремлем для подготовки будущих переговоров по завершению войны.

Глава Европейского совета Антониу Кошта якобы пытается установить неофициальный канал связи с Кремлем и обсуждает возможные контакты с окружением Владимира Путина для подготовки будущих переговоров по войне в Украине. В ЕС объясняют такие шаги стремлением не остаться в стороне от мирного процесса и создать условия для потенциального диалога с Россией, однако никаких официальных результатов эти контакты пока не дали.

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