В Ирпене построят жилой комплекс для потерявших жилье горожан

В Ирпене построят жилой комплекс для потерявших жилье горожан

Киевская областная военная администрация разработала проект строительства в Ирпене жилого комплекса для людей, потерявших свои дома.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, комплекс с социальной инфраструктурой ориентировочной жилой площадью 50 тыс. м² будет соответствовать современным стандартам инклюзивности, энергоэффективности и безопасности.

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"Обязательным требованием при реализации данного проекта должно быть решение по безбарьерности, энергосбережению и требования по размещению укрытия", — пояснил Тимошенко.

Примерное общее количество квартир должно составлять 900-1000 единиц.

"Выполнить все работы планируем за 5 месяцев", – заявил заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что строительство еще одного такого жилого комплекса планируется в Бородянке.

Как ранее сообщил Тимошенко, в этом году квартирами обеспечат около 186 тыс. украинцев, потерявших жилье из-за войны.