По словам Марины Литвиненко ее муж неоднократно заявлял, что мир знал, как опасен Путин.

Марина Литвиненко, вдова бывшего агента КГБ и диссидента Александра Литвиненко, недавно дала интервью Bloomberg Quicktake.

Муж Литвиненко умер в Лондоне в 2006 году, а в прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за его убийство путем отравления радиоактивным полонием.

Марина Литвиненко заявила в интервью, что войны России с Украиной можно было бы избежать, если бы политические лидеры более серьезно отнеслись к смерти ее мужа.

Александр Литвиненко / Getty Images

Александр Литвиненко предупреждал, что у в России есть «человек, который будет как Гитлер, чтобы все вокруг пролилось кровью», — сказала она. «Если вы не остановите Путина, у нас будет ядерная война. Люди умрут».

По мнению вдовы, лидеры западных стран могли предотвратить войну в Украине, но не сделали этого.

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