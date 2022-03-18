Лига конференций: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Борьбу в турнире продолжают 8 клубов.

В пятницу, 18 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций сезона-2021/22.

Участие в нем приняли восемь клубов, успешно преодолевших стадию 1/8 финала. Среди четвертьфиналистов третьего по престижности клубного турнира Европы два клуба из Нидерландов и по одной команде из Норвегии, Англии, Франции, Греции, Италии и Чехии.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Славия" Прага (Чехия)

"Марсель" (Франция) - ПАОК (Греция)

"Лестер" (Англия) - ПСВ Эйндховен (Нидерланды)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций

"Лестер" (Англия) / ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - "Буде-Глимт" (Норвегия) / "Рома" (Италия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) / "Славия" Прага (Чехия) - "Марсель" (Франция) / ПАОК (Греция)

Матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся 7 и 14 апреля. Поединки 1/2 финала - 28 апреля и 5 мая.

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на Национальном стадионе в Тиране, столице Албании.

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