Основное снаряжение бойца: боевая экипировка военнослужащего

Военнослужащий должен иметь при себе разные материально-технические средства. Здесь все зависит от обстоятельств и длительности задания. Многие страны мира используют систему эшелонирования – все снаряжение бойца, который находится вдали от основных сил, делится на три основных эшелона. Что именно в них входит – читайте в материале ТСН.ua.
Первый эшелон: минимально необходимые средства
В этот комплект входят средства, которые должны постоянно находиться на военнослужащем, пока он выполняет боевое задание. В первом эшелоне снаряжения бойца обнаруживается минимум обеспечения для выживания в тылу противника. Средства размещаются в карманах одежды и в транспортном жилете военнослужащего.
В комплект первого эшелона обычно входят:
- личное огнестрельное и холодное оружие, половина боекомплекта, инженерные боеприпасы, специальные средства, необходимые, чтобы вести внезапное короткое сражение с противником;
- индивидуальные способы сигнализации и связи;
- средства для оказания первой домедицинской помощи;
- неприкосновенный запас (НО), в который входят средства, инструменты, препараты и четвертая часть боезапасов, чтобы создать минимально необходимые условия для выживания в окружающей среде. Также сюда входит запас высококалорийных продуктов, готовых к употреблению (консервы, сублиматы), питьевая вода и малогабаритные продукты.
Второй эшелон снаряжения бойца: оптимально достаточный
В этот набор средств входят предметы, которые посодействуют обеспечить воздействие на объект конкретного боевого задания и малый набор жизненно нужных товаров. Все они размещаются в боевом ранце и транспортном жилете в зоне с минимальной досягаемостью (верхняя часть задней половины).
В комплект второго эшелона обычно входят :
- кроме личного огнестрельного и холодного оружия должна быть вторая половина боекомплекта, элементы группового оружия вместе с боеприпасами, приборы ночного видения;
- продукты питания (высококалорийные и готовые к употреблению), которых должно хватить на 1-2 дня;
- средства для обеспечения жизнедеятельности, в частности теплоизоляционный коврик для сидения, влагонепроницаемая накидка, фильтр для очистки воды;
- индивидуальные средства маскировки, инженерные боеприпасы.
Третий эшелон: дополнительное снаряжение бойца
Всестороннее обеспечение военнослужащего для выполнения определенного боевого задания по всем запланированным ранее вариантам. Также этот комплект помогает бойцу оставаться боеспособным в течение всего срока выполнения боевых действий. Размещаются средства в маршевом рюкзаке и в дополнительных средствах транспортировки подразделений.
В комплект третьего эшелона обычно входят :
- дополнительные комплекты боеприпасов к личному и групповому оружию;
- средства связи (резервные);
- оборудование для лагеря, в частности посуда, палатки, осветительные и отопительные приборы, в которых есть запас топлива, спальные мешки и т.п.;
- средства личной гигиены, сменное белье;
- запас высококалорийных и готовых к употреблению в продукте на весь период выполнения боевого задания;
- средства, которые могут использоваться для решения вспомогательных задач, возникающих во время основной задачи.
При правильном использовании схема распределения средств на три эшелона позволяет военнослужащему быстро ориентироваться, какое снаряжение есть у него в наличии и где оно находится.
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