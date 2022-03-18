Основное снаряжение бойца: боевая экипировка военнослужащего

Военнослужащий должен иметь при себе разные материально-технические средства. Здесь все зависит от обстоятельств и длительности задания. Многие страны мира используют систему эшелонирования – все снаряжение бойца, который находится вдали от основных сил, делится на три основных эшелона. Что именно в них входит – читайте в материале ТСН.ua.

Первый эшелон: минимально необходимые средства

В этот комплект входят средства, которые должны постоянно находиться на военнослужащем, пока он выполняет боевое задание. В первом эшелоне снаряжения бойца обнаруживается минимум обеспечения для выживания в тылу противника. Средства размещаются в карманах одежды и в транспортном жилете военнослужащего.

В комплект первого эшелона обычно входят:

личное огнестрельное и холодное оружие, половина боекомплекта, инженерные боеприпасы, специальные средства, необходимые, чтобы вести внезапное короткое сражение с противником;

Штурмовая винтовка "Малыш" ("Вулкан") / ukrmilitary.com

индивидуальные способы сигнализации и связи;

средства для оказания первой домедицинской помощи;

неприкосновенный запас (НО), в который входят средства, инструменты, препараты и четвертая часть боезапасов, чтобы создать минимально необходимые условия для выживания в окружающей среде. Также сюда входит запас высококалорийных продуктов, готовых к употреблению (консервы, сублиматы), питьевая вода и малогабаритные продукты.

Второй эшелон снаряжения бойца: оптимально достаточный

Снаряжение бойца, входящего во второй эшелон / ukrmilitary.com

В этот набор средств входят предметы, которые посодействуют обеспечить воздействие на объект конкретного боевого задания и малый набор жизненно нужных товаров. Все они размещаются в боевом ранце и транспортном жилете в зоне с минимальной досягаемостью (верхняя часть задней половины).

В комплект второго эшелона обычно входят :

кроме личного огнестрельного и холодного оружия должна быть вторая половина боекомплекта, элементы группового оружия вместе с боеприпасами, приборы ночного видения;

продукты питания (высококалорийные и готовые к употреблению), которых должно хватить на 1-2 дня;

Сублимированный сухпай / ukrmilitary.com

средства для обеспечения жизнедеятельности, в частности теплоизоляционный коврик для сидения, влагонепроницаемая накидка, фильтр для очистки воды;

индивидуальные средства маскировки, инженерные боеприпасы.

Третий эшелон: дополнительное снаряжение бойца

Всестороннее обеспечение военнослужащего для выполнения определенного боевого задания по всем запланированным ранее вариантам. Также этот комплект помогает бойцу оставаться боеспособным в течение всего срока выполнения боевых действий. Размещаются средства в маршевом рюкзаке и в дополнительных средствах транспортировки подразделений.

В комплект третьего эшелона обычно входят :

дополнительные комплекты боеприпасов к личному и групповому оружию;

Боеприпасы / MIL.IN.UA

средства связи (резервные);

оборудование для лагеря, в частности посуда, палатки, осветительные и отопительные приборы, в которых есть запас топлива, спальные мешки и т.п.;

средства личной гигиены, сменное белье;

запас высококалорийных и готовых к употреблению в продукте на весь период выполнения боевого задания;

средства, которые могут использоваться для решения вспомогательных задач, возникающих во время основной задачи.

При правильном использовании схема распределения средств на три эшелона позволяет военнослужащему быстро ориентироваться, какое снаряжение есть у него в наличии и где оно находится.

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