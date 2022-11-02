АЗ – Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж поединка 6 тура групповой стадии Лиги конференций между днепровским "Днепром-1" и нидерландским АЗ.

В четверг, 3 ноября , "Днепр-1" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграет против нидерландского АЗ.

Матч состоится на стадионе "АФАС" в Алкмаре в Нидерландах. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Оба клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги конференций, а в последнем матче разыграют первую строчку, дающую право весной стартовать с 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах (1/16 финала) сыграют с командами, которые финишируют третьими на групповом этапе Лиги Европы.

Днепрянам нужна победа для того, чтобы обойти АЗ в турнирной таблице. Добавим, что в матче первого тура "Днепр-1" минимально уступил нидерландскому коллективу – 0:1.

Перед заключительным туром "Днепр-1" с 10 очками находится на втором месте турнирной таблицы группы E. АЗ лидирует с 12 баллами. Кипрский "Аполлон" (4) и лихтенштейнский "Вадуц" (2) уже потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

В параллельном матче "Аполлон" будет принимать "Вадуц". Эта встреча также начнется 3 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между "Днепром-1" и АЗ.