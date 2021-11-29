Белорусскую команду вычеркнули из участников ралли "Дакар-2022"

Запрет на участие связан с санкциями Евросоюза.

Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" исчезла из списка участников ралли "Дакар-2022".

Об этом сообщает Матч ТВ.

К участию в ралли не допустили три белорусских экипажа, в состав каждого из которых входили по три гонщика. В то же время, грузовики белорусской команды не пропустили в Марсель (Франция), откуда машины должны были доставить в Саудовскую Аравию.

В пресс-службе МАЗа заявили, что официальные лица пока не дали комментарии по этому вопросу. В свою очередь журналисты отмечают, что ситуация с недопуском грузовиков связана с санкциями, введенными Евросоюзом в отношении минского автозавода.

"МАЗ" без перерывов выступает в "Дакаре" с 2012 года. Команда завоевала второе место в 2018 году и осталась третьей в прошлом году.

Летом Евросоюз ввел санкции по ряду физических и юридических лиц Белоруссии. В частности, запретительные меры затронули Минский автомобильный завод (МАЗ). "МАЗ-СПОРТавто" является заводской командой.

"МАЗ-СПОРТавто" на ралли-марафоне должны были представлять три экипажа. Все они получили стартовые номера: №502 – Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко; №507 – Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук; №517 – Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылев.

44-й по счету "Дакар" стартует 2 января в Хаили и завершится 14 января в Джидде.

Читайте также:

Украина возвращается в ралли "Дакар": нас будет представлять легенда Сергей Малик со своим экипажем

Как в фантастическом фильме: на ралли "Дакар" грузовик столкнулся с вертолетом в полете (видео)