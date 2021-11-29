Білоруську команду викреслили з учасників ралі "Дакар-2022"

Заборона на участь пов'язана із санкціями Євросоюзу.

Білоруська команда "МАЗ-СПОРТавто" зникла зі списку учасників ралі "Дакар-2022".

Про це повідомляє Матч ТВ.

До участі в ралі не допустили три білоруські екіпажі, у складі кожного з яких входили по три гонщики. Водночас вантажівки білоруської команди не пропустили до Марселя (Франція), звідки машини мали доставити до Саудівської Аравії.

У прес-службі МАЗу заявили, що офіційні особи поки не дали коментарів із цього питання. У свою чергу журналісти зазначають, що ситуація з недопуском вантажівок пов'язана із санкціями, які Євросоюз запровадив щодо мінського автозаводу.

"МАЗ" без перерв виступає в "Дакарі" з 2012 року. Команда виборола друге місце у 2018 році і залишилася третьою минулого року.

Влітку Євросоюз ввів санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб Білорусії. Зокрема, заборонні заходи зачепили Мінський автомобільний завод (МАЗ). "МАЗ-СПОРТавто" є заводською командою.

"МАЗ-СПОРТавто" на ралі-марафоні мали представляти три екіпажі. Усі вони отримали стартові номери: №502 – Сергій В'язович, Павло Гаранін, Антон Запорощенко; №507 - Олексій Вишневський, Максим Новіков, Сергій Сачук; №517 - Олександр Василевський, Олександр Швед, Віталій Мурильов.

44-й за рахунком "Дакар" стартує 2 січня в Хаїлі і завершиться 14 січня в Джідді.

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