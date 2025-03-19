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Битва за свет: Усик провел тренировку на разрушенной ТЭС ДТЭК

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Битва за свет: Усик провел тренировку на разрушенной ТЭС ДТЭК

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик провел символическую тренировку на одной из теплоэлектростанций компании ДТЭК, которая сильно пострадала из-за массированных ударов по энергетике.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что Усик посетил одну из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась существенным разрушениям во время многократных обстрелов со стороны россии.

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"Во время своего визита на ТЭС Александр Усик символически провел тренировку на разрушенном от обстрелов блочном щите управления, где происходило управление энергоблоком электростанции", — сообщили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что таким образом боксер хочет еще раз привлечь внимание международного сообщества к масштабу разрушений украинских энергетических объектов, к необходимости их длительного восстановления и продолжения поддержки в этом.

Также чемпион пообщался с энергетиками, которые работают на станции и продолжают обеспечивать ее работу даже во время обстрелов. Усик выразил им благодарность за их тяжелую работу, благодаря которой в домах украинцев есть свет.

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«Невероятно, что после каждой атаки, какие бы масштабные разрушения ни были, энергетики продолжают ремонтировать оборудование и возвращают украинцам свет. Эти люди и сами излучают свет и надежду. Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики — это наша общая битва», – рассказал Усик.

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Напомним, ДТЭК Рината Ахметова и Александр Усик запустили совместную кампанию «Битва за свет». Цель кампании – привлечь внимание мира к критическому состоянию украинской энергосистемы после российских ракетных атак, а также привлечь дополнительную помощь международных партнеров по ее защите и восстановлению.

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