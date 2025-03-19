Битва за світло: Усик провів тренування на зруйнованій ТЕС ДТЕК

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик провів символічне тренування на одній з теплоелектростанцій компанії ДТЕК, яка сильно постраждала через масовані удари по енергетиці.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що Усик відвідав одну з теплоелектростанцій ДТЕК, яка зазнала суттєвих руйнувань під час багаторазових обстрілів з боку росії.

«Під час свого візиту на ТЕС Олександр Усик символічно провів тренування на зруйнованому від обстрілів блочному щиті керування, де відбувалося управління енергоблоком електростанції», — повідомили в ДТЕК.

В компанії підкреслили, що таким чином боксер хоче вкотре привернути увагу міжнародної спільноти до масштабу руйнувань українських енергетичних обʼєктів, до необхідності їхнього тривалого відновлення та продовження підтримки у цьому.

Також чемпіон поспілкувався з енергетиками, які працюють на станції і продовжують забезпечувати її роботу навіть під час обстрілів. Усик висловив їм подяку за їхню важку роботу, завдяки якій в домівках українців є світло.

«Неймовірно, що після кожної атаки, які б масштабні руйнування не були, енергетики продовжують ремонтувати обладнання та повертають українцям світло. Ці люди й самі випромінюють світло та надію. Україні потрібна допомога світу у відновленні енергетики — це наша спільна битва», – розповів Усик.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова та Олександр Усик запустили спільну кампанію «Битва за світло». Мета кампанії – привернути увагу світу до критичного становища української енергосистеми через російські ракетні атаки, а також залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення.