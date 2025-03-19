Курс валют на 20 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 20 марта. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 1 копейку и составляет 41,57 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,57 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,32 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,82 (-4 коп.)

Раньше говорилось, что длительное укрепление гривни неожиданно прекратилось. Более того, курс доллара от 1 марта быстро пошел вверх после неудачного завершения 28 февраля переговоров между украинским и американским президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Речь идет о наличном рынке, потому что на выходных межбанковский рынок не работал. По мнению финансовых аналитиков, если бы не "черный лебедь" от Трампа, гривна продолжала укрепляться.

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