В ОП рассказали, о чем Зеленский будет говорить с Трампом

Советник Ермака Подоляк надеется, что Трамп не будет давить только на Украину и Европу, но и Россию.

Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп сегодня, 19 марта, обсудят вчерашний разговор главы Белого дома с российским диктатором Путиным.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

По словам Подоляка, Трамп передаст свое видение ситуации, а Зеленский "аргументированно подчеркнет" свое видение ситуации.

"Они обменяются этими мнениями, проговорят ключевые аспекты Украины, которые проговаривались в телефонном разговоре Путин-Трамп", — говорит советник Ермака.

Он заверил, что и после переговоров Украина продолжит синхронизировать свою позицию с США.

Советник Ермака надеется, что Трамп не будет давить только на Украину и Европу, но и Россию.

"Без давления на Россию ничего не будет. И это достаточно скоро будет очевидно", – сказал представитель ОП.

Напомним, что сегодня, 19 марта, в 16.00 президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор.

Сегодня Зеленский без притворства в детали признался, что "будет иметь контакт" с Трампом, и заявил, что будет обсуждать детали следующих шагов по войне в Украине.

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