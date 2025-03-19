В ОП рассказали, о чем Зеленский будет говорить с Трампом

Советник Ермака Подоляк надеется, что Трамп не будет давить только на Украину и Европу, но и Россию.
Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп сегодня, 19 марта, обсудят вчерашний разговор главы Белого дома с российским диктатором Путиным.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".
По словам Подоляка, Трамп передаст свое видение ситуации, а Зеленский "аргументированно подчеркнет" свое видение ситуации.
"Они обменяются этими мнениями, проговорят ключевые аспекты Украины, которые проговаривались в телефонном разговоре Путин-Трамп", — говорит советник Ермака.
Он заверил, что и после переговоров Украина продолжит синхронизировать свою позицию с США.
Советник Ермака надеется, что Трамп не будет давить только на Украину и Европу, но и Россию.
"Без давления на Россию ничего не будет. И это достаточно скоро будет очевидно", – сказал представитель ОП.
Напомним, что сегодня, 19 марта, в 16.00 президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор.
Сегодня Зеленский без притворства в детали признался, что "будет иметь контакт" с Трампом, и заявил, что будет обсуждать детали следующих шагов по войне в Украине.
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