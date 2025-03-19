В ОП розповіли, про що Зеленський говоритиме із Трампом

Радник Єрмака Подоляк сподівається, що Трамп не буде тиснути тільки на Україну та Європу, але й на Росію.

Президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп сьогодні, 19 березня, обговорять вчорашню розмову голови Білого дому з російським диктатором Путіним.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

За словами Подоляка, Трамп передасть своє бачення ситуації, а Зеленський "аргументовано підкреслить" своє бачення ситуації.

"Вони обміняються цими думками, проговорять ключові аспекти щодо України, які проговорювалися в телефонній розмові Путін-Трамп", – каже радник Єрмака.

Він запевнив, що і після переговорів Україна продовжить синхронізувати свою позицію з США.

Радник Єрмака сподівається, що Трамп не буде тиснути тільки на Україну та Європу, але й на Росію.

"Без тиску на Росію нічого не буде. І це досить скоро буде очевидно", – сказав представник ОП.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 березня, о 16:00 президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову.

Сьогодні Зеленський без вдавання в деталі зізнався, що "матиме контакт" з Трампом, і заявив, що обговорюватиме деталі наступних кроків щодо війни в Україні.

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