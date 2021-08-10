Челси - Вильярреал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Суперкубка УЕФА

Челси - Вильярреал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Суперкубка УЕФА

Поединок состоится 11 августа в Белфасте, начало - в 22:00.

В среду, 11 августа, в столице Северной Ирландии будет разыгран Суперкубок УЕФА-2021. За трофей поборются действующий победитель Лиги чемпионов лондонський "Челси" и триумфитор Лиги Европы испанский "Вильярреал".

Игра состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Челси - Вильярреал

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Челси - Вильярреал

Фаворитом встречи является английская команда. На победу подопечных Томаса Тухеля в основное время коэффициент составляет 1,81. Ничья - 3,80. Успех "Желтой субмарины" - 4,98.

На то, что "Челси" завоюет трофей, принимаются ставки с коэффициентом 1,39. На итоговый триумф представителя испанской Ла Лиги - 3,12.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси". В финале, который состоялся 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, лондонцы одолели "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

В финале, который состоялся 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, лондонцы Александра Зинченко. Последнюю Лигу Европы выиграл испанский "Вильярреал". В решающей битве за трофей в польском Гданьске "Желтая субмарина" в драматичной серии пенальти победила "Манчестер Юнайтед".

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