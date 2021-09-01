Доминирование в бассейне: Украина выиграла еще две награды Паралимпиады-2020

Призерами Игр в Токио стали Алексей Федина и Ярина Матло.

Украинская сборная завоевала еще две медали Паралимпийских игр-2020 в Токио. Алексей Федина завоевал "серебро" на 100-метровке брассом у мужчин (класс - S12), а Ярина Матло в аналогичной дисциплине завоевала "бронзу" у женщин.

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33-летний Федина в финальном заплыве финишировал вторым, показав результат 1:05.62 минуты. В борьбе за "золото" его опередил представитель Азербайджана Вали Исрафилов - 1:04.86 минуты.

Матло в своем заплыве добралася до финиша третьей со временем 1:20.31 минуты. На высшую ступень пьедестала здесь поднялась Мария Каролина Гомес Сантьяго из Бразилии - 1:14.89 минуты.

Для Украины это 73-я и 74-я медали на Паралимпиаде в Токио. Теперь в копилке "сине-желтых" 16 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые награды. Украина идет на шестом месте в медальном зачете и на четвертом по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Максим Крыпак принес Украине 16-е "золото" Паралимпиады-2020.

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