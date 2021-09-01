Алина Гросу показала своих старшего и младшего братьев

Артистка поздравила их с днем рождения.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно выпустила кавер на хит детства "Бджілка", показала фанатам своих братьев.

На странице в Instagram артистка разместила фотографии со старшим Романом и младшим Мишей. Исполнительница сообщила, что в последние дни лета у ее родственников были дни рождения. По этому случаю Гросу поздравила родных:

Алина Гросу с молодщим братом Михаилом / instagram.com/alina_grosu

"Я безумно счастлива, что Бог мне подарил двух прекрасных братьев и я за ними, как за каменной стеной. Будьте счастливы, ребята! Крепкого здоровья вам, пусть все большие и маленькие мечты сбываются и пусть вам всегда будет ради чего жить! Люблю, люблю, люблю и горжусь вами", — написала Алина.

Старший брат Алины Гросу Роман с женой / instagram.com/alina_grosu

Отметим, что старший брат Гросу Роман Каланджий является ее сводным братом от предыдущего брака ее матери. В 2017-м году у Алины родился младший братик, которого назвали в честь отца Михаилом.

Напомним, в начале августа Алина Гросу в каске с любимым, родителями и братом исследовала одесские катакомбы. Звезда отдохнула в "Южной Пальмире", и сходила с семьей на экскурсию.

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