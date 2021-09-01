Анна Тринчер устроила скандал в одном из киевских троллейбусов

Артистка решила спеть в общественном транспорте.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, на которую недавно соседи вызвали полицию, снова устроила скандал.

На этот раз артистка вместе со своим бойфрендом, скандальным блогером Александром Волошиным возмутили пассажиров киевского троллейбуса.

Парень решил устроить Анне квест. Первой задачей было спеть песню в общественном транспорте. Они вместе сели в троллейбус, и артистка начала громко петь. Однако, пассажирам и контроллеру это не понравилось. Они попросили ее прекратить петь. Однако, Анна не среагировала. Пассажиры даже хотели вызвать полицию.

"То, что происходило в маршрутке — это трэш. Мой самый страшный сон. Много людей, злой контроллер, полиция, штраф", — написала артистка.

Кстати, оказалось, что парочка не заплатила за проезд. Кроме этого, они были без защитных масок.

Напомним, Анна Тринчер со своим парнем уже живут вместе. Недавно влюбленные арендовали квартиру в Киеве и переехали туда.

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