Анна Тринчер показала квартиру, в которую переехала вместе с бойфрендом

Влюбленные уже живут вместе.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер и ее бойфренд, скандальный блогер Александр Волошин начали жить вместе.

Недавно влюбленные арендовали квартиру в Киеве и переехали. Звезда сериала "Школа" решила устроить подписчикам в Instagram румтур и показала жилье. В сторис звезда запостила ролики, где демонстрирует их дом.

Анна Тринчер показала новую квартиру / instagram.com/annatrincher_official

столовая / instagram.com/annatrincher_official

Блогеры выбрали квартиру большую по площади — 100 "квадратов". Из плюсов Анна выделила то, что она большая, светлая и просторная. Любимая часть квартиры звезды — гостиная.

гостиная / instagram.com/annatrincher_official

"Мы здесь медитируем, смотрим Netflix, играем в приставку, общаемся", — поделилась исполнительница.

гостиная / instagram.com/annatrincher_official

"Ушло около месяца поисков! Мы пересмотрели более 30 квартир, так устали от этого. И когда заехали сюда — поняли, что это наша квартира. Здесь очень уютно. Были квартиры с лучшим ремонтом, но там было некомфортно", — рассказала знаменитость.

Спальня Анны Тринчер и Александра Волошина / instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала новую квартиру / instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее Анна Тринчер в купальнике похвасталась бойфрендом с обнаженным накачанным торсом. Влюбленные отдохнули в Турции.

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