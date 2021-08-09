В Украине ухудшились условия для стартапов: данные рейтинга Global Startup Ecosystem 2021

В Украине ухудшились условия для стартапов: данные рейтинга Global Startup Ecosystem 2021

Среди украинских городов улучшил свои показатели только Львов.

В ежегодном рейтинге Global Startup Ecosystem, который определяет страны с благоприятной стартап-экосистемой, в этом году Украина опустилась на 5 позиций. Об этом сообщили на Facebook-странице Киевского международного экономического форума.

Составители этого рейтинга ежегодно определяют уровень благоприятности стартап-экосистемы разных стран, анализируя доступность внутренних и иностранных рынков, наличие человеческого капитала, уровень финансирования, систему поддержки, правовое поле и много других факторов.

Согласно опубликованным данным, Украина занимает 34 место. Ее ближайшими конкурентами являются Новая Зеландия, Чехия и Норвегия. А тройка лидеров рейтинга выглядит так -

США, Великобритания и Израиль.

В отдельном рейтинге Топ-1000 городов с наиболее благоприятными условиями для стартапов Украину представляет Киев (48 место), Львов (255 место), Одесса (394 место), Харьков (513 место) и Днепр (883 место). Среди них только Львов сумел подняться в списке, покорив 99 позиций.

В тройку самых благоприятных для стартапов городов вошли Сан-Франциско, Нью-Йорк и Пекин.

Напомним, в 2020 году Украинский фонд стартапов определил трех победителей, которые получат от государства поддержку в размере 50 000 долларов.

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