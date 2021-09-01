Запорожская АЭС отключила второй энергоблок

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

На Запорожской атомной электростанции энергоблок №2 отключен от энергосистемы Украины для проведения планового среднего ремонта.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщается на сайте АЭС.

"В 00:03 минуты энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС из шести. Суммарная мощность генераторов составляет 2850 МВт. На энергоблоке №4 идут 11 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №5 — 124 сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Напомним:

На Ровенской атомной электростанции вечером 25 июня был отключен от сети энергоблок №4. Произошло это, поскольку сработала аварийная защита. А Хмельницкая атомная электростанция 18 июня из-за отключения двух турбопитательных насосов отключила от сети энергоблок №2.

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