Недостаток мест и плесень: в СИЗО Симферополя крымского татарина содержат в нечеловеческих условиях

Недостаток мест и плесень: в СИЗО Симферополя крымского татарина содержат в нечеловеческих условиях

Раиф Февзиев находится под видеонаблюдением.

В СИЗО аннексированного Симферополя арестованного религиозного деятеля Раифе Февзиева содержат в нечеловеческих условиях и под постоянным видеонаблюдением.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"В камере площадью 11 квадратных метров находится восемь человек, при наличии лишь шесть мест. Среди удерживаемых — лицо с психическими расстройствами, представляет угрозу жизни Раифе Февзиева и других его сокамерников", — сообщила Денисова.

По словам омбудсмен за отсутствия надлежащей системы вентиляции в помещении СИЗО влажность и плесень на стенах.

Денисова обратилась к российской уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием срочно принять меры. "Такие условия содержания и бездействие руководства СИЗО нарушают права Раифе Февзиева на жизнь, надлежащие условия содержания и уважения к частной жизни", — написала украинская омбудсмен.

Как сообщалось, Российские силовики в незаконно аннексирована Крыму утром 17 августа провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После обысков их задержали. Райф Февзиев находиться в СИЗО Симферополь до 12 октября.

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