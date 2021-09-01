Недостаток мест и плесень: в СИЗО Симферополя крымского татарина содержат в нечеловеческих условиях

Раиф Февзиев находится под видеонаблюдением.
В СИЗО аннексированного Симферополя арестованного религиозного деятеля Раифе Февзиева содержат в нечеловеческих условиях и под постоянным видеонаблюдением.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"В камере площадью 11 квадратных метров находится восемь человек, при наличии лишь шесть мест. Среди удерживаемых — лицо с психическими расстройствами, представляет угрозу жизни Раифе Февзиева и других его сокамерников", — сообщила Денисова.
По словам омбудсмен за отсутствия надлежащей системы вентиляции в помещении СИЗО влажность и плесень на стенах.
Денисова обратилась к российской уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием срочно принять меры. "Такие условия содержания и бездействие руководства СИЗО нарушают права Раифе Февзиева на жизнь, надлежащие условия содержания и уважения к частной жизни", — написала украинская омбудсмен.
Как сообщалось, Российские силовики в незаконно аннексирована Крыму утром 17 августа провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После обысков их задержали. Райф Февзиев находиться в СИЗО Симферополь до 12 октября.