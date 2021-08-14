Интер - Динамо: видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синим" снова придется играть без своего главного тренера.
В субботу, 14 августа, киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч с чемпионом Италии - миланским "Интером".
Игра состоится в Монце на стадионе "Бриантео". Начало поединка - в 19:30.
Вашему вниманию видеотрансляция этого контрольного поединка.
Отметим, что "Динамо" отправилось на матч с "Интером" без главного тренера Мирчи Луческу, который продолжает восстанавливаться после операции.
- "Динамо" в новом сезоне стартовало с трех побед в УПЛ, которые позволили команде возглавить турнирную таблицу чемпионата.
- "Интер" официальных игр в кампании-2021/22 пока не проводил.