Интер - Динамо: видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синим" снова придется играть без своего главного тренера.

В субботу, 14 августа, киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч с чемпионом Италии - миланским "Интером".

Игра состоится в Монце на стадионе "Бриантео". Начало поединка - в 19:30.

Вашему вниманию видеотрансляция этого контрольного поединка.

Отметим, что "Динамо" отправилось на матч с "Интером" без главного тренера Мирчи Луческу, который продолжает восстанавливаться после операции.

"Динамо" в новом сезоне стартовало с трех побед в УПЛ, которые позволили команде возглавить турнирную таблицу чемпионата.

"Интер" официальных игр в кампании-2021/22 пока не проводил.

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