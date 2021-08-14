Тревога перед Лигой Европы: "Заря" снова потеряла очки в УПЛ (видео)

Тревога перед Лигой Европы: "Заря" снова потеряла очки в УПЛ (видео)

Команда Виктора Скрипника набрала лишь 4 очка в 4 играх.

Луганская "Заря" не смогла обыграть "Минай" в домашнем матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме команды не смогли порадовать зрителей забитыми мячами. После перерыва неожиданно забили гости. На 53-й минуте результативным ударом отметился Олег Горин.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Минай - 0:1. Видео гола Горина (53`)

"Заря" отыгралась через 12 минут. Забитый мяч на свой счет записал форвард луганчан Аллахьяр Сайядманеш.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Минай - 1:1. Видео гола Сайядманеш (65`)

Уже в четверг, 19 августа, "Заря" сыграет первый матч квалификации Лиги Европы с австрийским "Рапидом". Игра состоится в Вене.

"Заря" набрала 4 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" с теми же 4 баллами идет 9-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 5-м туре "Заря" 22 августа в гостях сыграет с "Мариуполем", а "Минай" днем ранее также на выезде встретится с ровненским "Вересом".

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