Молодежная сборная Украины с победы стартовала в отборе на Евро-2023

Молодежная сборная Украины с победы стартовала в отборе на Евро-2023

Команда Руслана Ротаня на выезде минимально обыграла Сербию.

Молодежная сборная Украины (U-21) успешно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы 2023. "Сине-желтые" в матче 1-го тура на выезде победили Сербию - 1:0.

Единственный мяч подопечные Руслана Ротаня забили на 14-й минуте. Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив отличился с передачи Константина Вивчаренко.

Турнирное положение в группе Н: Франция - 3 очка (1 матч), Украина - 3 (1), Фарерские острова - 3 (2), Армения - 3 (2), Сербия - 0 (1), Северная Македония - 0 (1).

В следующем поединке квалификации украинцы сыграют 7 сентября против сборной Армении. Матч состоится в Ковалевке, старт - в 19:00.

КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

До финального турнира попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плейоф среди команд, занявших вторые места.

КОГДА И ГДЕ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Финальный турнир Евро-2023 состоится в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки как хозяева турнира.

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