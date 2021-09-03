Молодіжна збірна України з перемоги стартувала у відборі на Євро-2023

Молодіжна збірна України з перемоги стартувала у відборі на Євро-2023

Команда Руслана Ротаня на виїзді мінімально обіграла Сербію.

Молодіжна збірна України (U-21) успішно стартувала у кваліфікації на Чемпіонат Європи 2023 року. "Синьо-жовті" в матчі 1-го туру на виїзді перемогли Сербію - 1:0.

Єдиний м'яч підопічні Руслана Ротаня забили на 14-й хвилині. Півзахисник "Металіста 1925" Дмитро Криськів відзначився з передачі Костянтина Вівчаренка.

Турнірне становище в групі Н: Франція - 3 очка (1 матч), Україна - 3 (1), Фарерські острови - 3 (2), Вірменія - 3 (2), Сербія - 0 (1), Північна Македонія - 0 (1).

У наступному поєдинку кваліфікації українці зіграють 7 вересня проти збірної Вірменії. Матч відбудеться в Ковалівці, старт - о 19:00.

ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ

До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.

КОЛИ І ДЕ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання