"Первые 50 раундов выстоял": Виталий Кличко мощным постом встретил свой юбилей

Знаменитый боксер празднует свой 50-й день рождения.

19 июля легендарному боксеру, а ныне мэру Киева Виталий Кличко исполнилось 50 лет. Накануне он выложил видео к своему юбилею, а в день праздника обратился к болельщикам в соцсетях.

Кличко-старший опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором стоит возле ринга с перебинтованными руками и пристально всматривается в камеру.

"Друзья. Первые 50 раундов выстоял. Продолжение следует", - подписал снимок Виталий.

Друзья! Первые 50 раундов выстоял! :))) Продолжение следует ... Опубликовано Виталием Кличко воскресенье, 18 Июль 2021

Фанаты заполонили комментарии поздравлениями для иконы мирового бокса.

"Поздравляю! Крепкого здоровья и новых свершений", "Привет! Новых достижений, побед, вдохновения и радости от реализованных проектов!", С днем рождения, наша гордость нации! Доброго здоровья, сил, вдохновения. Верим в Вас!", - написали они в комментариях.

Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году. В последнем бою он в Москве победил немца Мануэля Чарра. До этого он уходил из бокса в 2005 году, однако затем вернулся в ринг.

В послужном списке старшего из братьев Кличко 47 поединков: 45 побед (43 - нокаутом) и две неудачи. За карьеру он ни разу не побывал в нокдауне или нокауте, а оба поражения потерпел из-за травм.

Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (1999-2000), WBC (2004-2005, 2008-2013), а также по версии журнала The Ring (2004-2005).

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