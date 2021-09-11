Пилот Формулы-1 едва не раздавил на трассе зайца: животное чудом спаслось (видео)

Квалификация Гран-при Италии чуть не закончилась трагически.

Необычный эпизод случился во время квалификации Гран-при Италии Формулы-1. На трассу автодроме в Монце внезапно выбежал заяц и чуть не попал под колеса автомобиля.

Животное перебегало трассу именно тогда, когда канадский пилот команды "Уильямс" Николас Латифи мчался на полной скорости. Ушастый в последний момент успел завершить свой рейд и избежать гибели.

Видео инцидента было опубликовано на странице автогонок в Instagram.

Квалификацию в Монце выиграл пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Второе место занял Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), а третьим стал Макс Ферстаппен с "Ред Булл".

Гран-при Италии состоится 12 сентября. Начало - в 15:55 по киевскому времени.

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