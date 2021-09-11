Американка потеряла работу, потому что кашляла на посетителей супермаркета

Женщина называла тех, кто одевает маски "овцами".

Посетительница супермаркета в городе Линкольн (штат Небраска, США) в ответ на просьбу покупателей одеть маску начала демонстративно кашлять. Видео этого инцидента собрало в Twitter миллионы просмотров, после чего женщину уволили с работы.

Об этом сообщает издание Insider.

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Опубликованное в Сети видео, на котором женщина в супермаркете начала кашлять на людей, объясняя это тем, что она не больна, а только страдает от аллергии, вызвало волну возмущения.

По просьбе других людей держаться от них подальше посетительница продолжала кашлять и дразнить их словами: "Это так мило, как вы боитесь". Кроме того, женщина называла тех, кто одевает маски "овцами".

COVID-denier in Nebraska coughs on shoppers at a supermarket pic.twitter.com/Ejy9HfsshS — Fifty Shades of Whey (@ davenewworld_2) September 7, 2021

Журналисты выяснили, что неадекватная посетительница супермаркета работает в немецкой компании SAP в Аризоне, и обратились за комментариями к работодателю. В компании сообщили, что серьезно отнеслись к этому инциденту со своей сотрудницей, а затем опубликовали информацию о том, что женщина, которая так "прославилась" в Сети, была уволена.

Напомним, ранее в США умер от коронавируса теле- и радиоведущий Дик Фаррел, который призывал своих слушателей не вакцинироваться от COVID-19.

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