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Американка потеряла работу, потому что кашляла на посетителей супермаркета

Американка потеряла работу, потому что кашляла на посетителей супермаркета

Американка потеряла работу, потому что кашляла на посетителей супермаркета

Скриншот видео

Женщина называла тех, кто одевает маски "овцами".

Посетительница супермаркета в городе Линкольн (штат Небраска, США) в ответ на просьбу покупателей одеть маску начала демонстративно кашлять. Видео этого инцидента собрало в Twitter миллионы просмотров, после чего женщину уволили с работы.

Об этом сообщает издание Insider.

Опубликованное в Сети видео, на котором женщина в супермаркете начала кашлять на людей, объясняя это тем, что она не больна, а только страдает от аллергии, вызвало волну возмущения.

По просьбе других людей держаться от них подальше посетительница продолжала кашлять и дразнить их словами: "Это так мило, как вы боитесь". Кроме того, женщина называла тех, кто одевает маски "овцами".

Журналисты выяснили, что неадекватная посетительница супермаркета работает в немецкой компании SAP в Аризоне, и обратились за комментариями к работодателю. В компании сообщили, что серьезно отнеслись к этому инциденту со своей сотрудницей, а затем опубликовали информацию о том, что женщина, которая так "прославилась" в Сети, была уволена.

Напомним, ранее в США умер от коронавируса теле- и радиоведущий Дик Фаррел, который призывал своих слушателей не вакцинироваться от COVID-19.

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